Одещина разгромила Днепр в стартовом матче чемпионата Украины

Одещина обыграла херсонский Днепр со счетом 5:2 в стартовом матче чемпионата Украины по хоккею сезона-2026/27.

Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте первого периода. Валентин Мурин стал автором первой заброшенной шайбы нового чемпионата.

Спустя минуту Анатолий Ревука удвоил преимущество Одещины, а затем Илья Щербак довел счет до 3:0. Во втором периоде Щербак оформил дубль, а еще одну шайбу забросил Дмитрий Кобильник — 5:0.

Днепр сумел ответить только в заключительной 20-минутке. Шайбы забросили Владислав Куцевич и Александр Журенко, однако уйти от поражения херсонской команде не удалось.

Чемпионат Украины по хоккею. 1-й тур, 26 сентября

Одещина — Днепр (Херсон) — 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)

Шайбы: Мурин, 7; Ревука, 8; Щербак; Щербак; Кобильник — Куцевич; Журенко.

Напомним, вчера защитник Днепра стал жертвой росийского обстрела.

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