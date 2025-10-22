iSport.ua
Матч чемпионата Украины по хоккею перенесли из-за последствий ракетной атаки россиян

На киевской арене, где должны были сыграть Крыжинка и Сокол, отсутствует электроэнергия.
Сегодня, 16:59       Автор: Игорь Мищук
Матч Крижинка Кэпиталз - Сокол перенесен / ФХУ
Матч хоккейного чемпионата Украины Крыжинка Кэпиталз - Сокол перенесли из-за последствий российской атаки на Киев.

Об этом сообщает пресс-служба ФХУ.

Поединок должен был состояться в среду, 22 октября, на киевской арене Шалетт. Однако игра была перенесена, поскольку после ночной ракетной атаки россиян в спортивном комплексе отсутствует электроэнергия.

Новая дата матча станет известна позже.

