Кременчуг рекордным поражением завершил выступления в Континентальном кубке

Украинцы проиграли румынам.
Сегодня, 08:28       Автор: Василий Войтюк
facebook.com/gyergyoihk
facebook.com/gyergyoihk

В групповом этапе первого раунда Континентального кубка четыре команды сражались за одну путевку во второй раунд. В третьем туре украинский Кременчуг сыграл против румынского клуба Георгень.

Обе команды первые два матча выиграли и с максимумом заработанных баллов подошли к очному противостоянию.

Но здесь у украинцев не было шанса. Румыны еще в первом периоде забили три шайбы, а во втором убили всю интригу, прибавив еще четыре гола. В последней 20-минутке Кременчуг пропустил еще четырежды.

Континентальный кубок – первый раунд, Группа B

Георгень (Румыния) – Кременчуг (Украина) 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)

Шайбы:

  • 1:0 – 5:32 Джерардс,
  • 2:0 – 11:18 Венце,
  • 3:0 – 19:36 Хааронен,
  • 4:0 – 22:55 Имре,
  • 5:0 – 30:43 Ваюрюнен,
  • 6:0 – 32:21 Венце,
  • 7:0 – 33:01 Уильямс,
  • 8:0 – 42:28
  • 9:0 – 45:05 Венце,
  • 10:0 – 46:53 Джерардс,
  • 11:0 – 57:01 Бодо

После супер разгромной победы во втором туре, Кременчуг потерпел самое большое поражение в истории украинских команд в этом турнире. Таким образом, Кременчуг занял второе место в таблице Группы В и не смог выйти в следующий этап и завершил выступления в Континентальном кубке.

