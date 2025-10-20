Кременчуг рекордным поражением завершил выступления в Континентальном кубке
В групповом этапе первого раунда Континентального кубка четыре команды сражались за одну путевку во второй раунд. В третьем туре украинский Кременчуг сыграл против румынского клуба Георгень.
Обе команды первые два матча выиграли и с максимумом заработанных баллов подошли к очному противостоянию.
Но здесь у украинцев не было шанса. Румыны еще в первом периоде забили три шайбы, а во втором убили всю интригу, прибавив еще четыре гола. В последней 20-минутке Кременчуг пропустил еще четырежды.
Континентальный кубок – первый раунд, Группа B
Георгень (Румыния) – Кременчуг (Украина) 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)
Шайбы:
- 1:0 – 5:32 Джерардс,
- 2:0 – 11:18 Венце,
- 3:0 – 19:36 Хааронен,
- 4:0 – 22:55 Имре,
- 5:0 – 30:43 Ваюрюнен,
- 6:0 – 32:21 Венце,
- 7:0 – 33:01 Уильямс,
- 8:0 – 42:28
- 9:0 – 45:05 Венце,
- 10:0 – 46:53 Джерардс,
- 11:0 – 57:01 Бодо
После супер разгромной победы во втором туре, Кременчуг потерпел самое большое поражение в истории украинских команд в этом турнире. Таким образом, Кременчуг занял второе место в таблице Группы В и не смог выйти в следующий этап и завершил выступления в Континентальном кубке.
