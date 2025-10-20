Кременчуг рекордным поражением завершил выступления в Континентальном кубке

В групповом этапе первого раунда Континентального кубка четыре команды сражались за одну путевку во второй раунд. В третьем туре украинский Кременчуг сыграл против румынского клуба Георгень.

Обе команды первые два матча выиграли и с максимумом заработанных баллов подошли к очному противостоянию.

Но здесь у украинцев не было шанса. Румыны еще в первом периоде забили три шайбы, а во втором убили всю интригу, прибавив еще четыре гола. В последней 20-минутке Кременчуг пропустил еще четырежды.

Континентальный кубок – первый раунд, Группа B

Георгень (Румыния) – Кременчуг (Украина) 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)

Шайбы:

1:0 – 5:32 Джерардс,

2:0 – 11:18 Венце,

3:0 – 19:36 Хааронен,

4:0 – 22:55 Имре,

5:0 – 30:43 Ваюрюнен,

6:0 – 32:21 Венце,

7:0 – 33:01 Уильямс,

8:0 – 42:28

9:0 – 45:05 Венце,

10:0 – 46:53 Джерардс,

11:0 – 57:01 Бодо

После супер разгромной победы во втором туре, Кременчуг потерпел самое большое поражение в истории украинских команд в этом турнире. Таким образом, Кременчуг занял второе место в таблице Группы В и не смог выйти в следующий этап и завершил выступления в Континентальном кубке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!