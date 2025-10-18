Кременчуг одержал вторую победу в Континентальном кубке, разбив сербского соперника
В субботу, 18 октября, Кременчуг провел второй матч первого раунда Континентального кубка.
После вчерашней победы над Академией Будапешт (3:2) украинская команда во втором поединке разнесла Црвену Звезду.
Действующий чемпион Украины забросил с ворота сербского соперника 12 безответных шайб.
Континентальный кубок-2025/26
Первый раунд, группа B, 2-й тур
Црвена Звезда - Кременчуг 0:12 (0:4, 0:4, 0:4)
Шайбы: 0:1 - Абаджян (Брага, Матусевич, меньш.), 04:44, 0:2 - Брага (Абаджян, Панков), 11:15, 0:3 - Попережай (Абаджян), 13:53, 0:4 - Панков (Лялька, больш.), 19:08, 0:5 - Брага (Матусевич, Целогородцев, больш.), 28:48, 0:6 - Середницкий (Панков), 29:55, 0:7 - Середницкий (Лялька), 34:54, 0:8 - Брага (Матусевич, Абаджян, больш.), 35:58, 0:9 - Лялька (Матусевич), 0:10 - Лялька (Середницкий, Андрющенко), 52:01, 0:11 - Середницкий (Лялька, Матусевич), 57:13, 12:0 - Попережай (Матусевич), 57:50.
Заключительный матч первого раунда Континентального кубка Кременчуг проведет в воскресенье, 19 октября, против Георгени из Румынии.
