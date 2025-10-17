iSport.ua
Кременчуг оформил волевую победу на старте Континентального кубка

Чемпион Украины победно стартовал в евротурнире.
Сегодня, 17:59       Автор: Антон Федорцив
Кременчуг / ФХУ
Кременчуг / ФХУ

В первом раунде Континентального кубка 2025/26 Кременчуг оформил первую победу. Подопечные Андрея Срюбко одолели Академию Будапешт.

Венгерский гранд повел в счете в первом периоде усилиями Гонейсека. Кременчуг отыгрался в начале второй 20-минутки – шайбу оформил Брага. Вперед чемпион Украины вышел уже в третьем периоде.

Андрущенко и Геворкян создали гандикап для команды Срюбко. Гонейсек дублем вернул Академию в игру. Тем не менее, времени отыграться соперникам не хватило. Следующий матч Кременчуга – 18 октября против белградской Црвены Звезды.

Континентальный кубок 2025/26. Первый раунд, группа B

Кременчуг – Академия Будапешт – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

0:1 – 12" Гонейсек (Шлекманн)
1:1 – 26" Брага
2:1 – 49" Андрущенко (Целогородцев)
3:1 – 57" Геворкян (Безуглый)
3:2 – 28" Гонейсек (Горват)

