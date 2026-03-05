Звезда Реала определился со своим будущим после тяжелой травмы

Вингер Реала Родриго отказался от намерений покинуть мадридский клуб после того, как получил тяжелую травму.

25-летнему бразильцу ранее диагностировали разрыв передней крестообразной связки и латерального мениска, из-за чего он будет вынужден пропустить около десяти месяцев.

Читай также: "Всегда боялся этой травмы": Родриго прокомментировал свое повреждение

Как сообщает ESPN Brasil, игрок планирует продолжить свою карьеру в составе "сливочных" после полного восстановления, несмотря на то что еще недавно рассматривал возможность покинуть мадридский клуб после чемпионата мира-2026.

Также отмечается, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти пообщался по телефону с футболистом и поддержал его, заверив, что рассчитывает на него в будущем.

В нынешнем сезоне Родриго провел в составе Реала 27 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Реал намерен отыскать причины частых тяжелых травм своих игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!