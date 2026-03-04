iSport.ua
Стало известно наказание Франко Мастантуоно

Наказан за оскорбления арбитра - решение RFEF.
Сегодня, 18:43       Автор: Валентина Чорноштан
Франко Мастантуоно / Getty Images
Франко Мастантуоно / Getty Images

Накануне прошёл матч Реал Мадрид - Хетафе, в котором мадридская команда сенсационно проиграла со счётом 0:1.

В концовке встречи вингер "сливочных" высказал претензии арбитру, а именно Франко Мастантуоно несколько раз произнёс "какой позор, какой гребаный позор", за что получил прямую красную карточку.

Как сообщает Diario Sport, дисциплинарный комитет Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) принял решение дисквалифицировать аргентинца на две игры.

Теперь Мастантуоно пропустит матч Реала против Сельта, который пройдёт 6 марта, а также встречу с Эльче 14 марта. Добавим, что после матча 26-го тура мадридская команда отстаёт от Барселона на четыре очка.

К слову, один из клубов из Милана заинтересовался воспитанником Реала.

