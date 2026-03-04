iSport.ua
Популярный журналист о состоянии травмированных футболистов Реала

Лидеры Реала под медицинским контролем.
Сегодня, 19:10       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем / Getty Images
Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем / Getty Images

Журналист Абрахам Ромеро в своем аккаунте в Х сообщил о состоянии Килиана Мбаппе, Джуда Беллинггем, Эдуардо Камавинга и Рауля Асенсио.

Инсайдер заявил, что лидер атаки "королевской" команды сейчас находится в Париже вместе с тренерами по физ.подготовке Реала. Он проходит обследование колена и вернется в Испанию в пятницу. В тот же день будет принято решение, когда Мбаппе снова сможет выйти на поле.

Джуд Беллингем, в свою очередь, находится в Лондоне, чтобы получить второе медицинское заключение по поводу травмы бедра.

Эдуардо Камавинга, который не принял участия в матче против Хетафе, занимается лечением зубов после столкновения с партнером по команде Раулем Асенсио. Возможно, он сможет сыграть в матче Лиги чемпионов.

Рауль Асенсио близок к восстановлению после растяжения связок шейного отдела позвоночника.

Ранее также стало известно о наказании Франко Мастантуоно за оскорбления арбитра в матче против Хетафе.

