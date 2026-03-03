iSport.ua
При Арбелоа Реал установил очередной антирекорд

Что сказал наставник об отставании от Барселоны?
Сегодня, 07:32       Автор: Валентина Чорноштан
Альваро Арбелоа / Getty Images
Альваро Арбелоа / Getty Images

Накануне Реал потерял очки в матче против Хетафе, команда из Мадрида минимально проиграла со счетом 1:0.

Добавим, что мадридская команда дважды подряд проиграла в чемпионате Испании впервые с сезона-2018/19, тогда Реал потерпел три поражения подряд в октябре 2018 года и дважды подряд - в мае 2019-го.

Тренер команды Альваро Арбелоа  после матча пообщался с журналистами на пресс-конференции и ответил на вопрос касательно того, можно ли считать борьбу за чемпионство проигранной.

Нет, у нас осталось 36 (возможных) очков, и у нас нет другой цели, кроме как бороться за эти 36 очков. Никто не собирается сдаваться. Мы верим, что сможем сократить отставание в четыре очка. Это Реал Мадрид, и здесь никто не собирается сдаваться.

Напомним, что в сезоне-2018/19 чемпионом Испании стала Барселона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Альваро Арбелоа

