Ювентус продлил контракт с ключевым полузащитником

Уэстон Маккенни заключил новый договор с "бьянконери".
Сегодня, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Уэстон Маккенни / Getty Images
Ювентус продолжит сотрудничество с основным полузащитником Уэстоном Маккенни.

На своем официальном сайте "бьянконери" объявили о подписании нового контракта с 27-летним футболистом.

Читай также: Ювентус заинтересованный в подписании игрока Сельты

Обновленный договор американского хавбека с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Напомним, что Маккенни выступает за Ювентус с 2020 года с полугодичным перерывом на аренду в Лидс. Всего в составе "бьянконери" полузащитник провел 220 матчей во всех турнирах, отличившись 26 голами и 26 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи.

