Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи

"Старая синьора" пытается избежать штрафа.
Сегодня, 16:22       Автор: Антон Федорцив
Виктор Осимхен / Getty Images
Туринский Ювентус настроен на трансфер нападающего стамбульского Галатасарая Виктора Осимхена. Перед переходом "бьянконери" придется договориться с бывшим клубом форварда, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Африканец раньше защищал цвета Наполи. Итальянский гранд отпустил Осимхена в Турцию с условием не продавать нападающего в Серию A. В случае нарушения опции Галатасараю "светит" серьезный штраф.

В настоящее время размер санкции составляет 70 млн евро, а в следующем сезоне штраф уменьшится до 50 млн. Юве пытается урегулировать ситуацию, чтобы не платить штраф. Позиция Наполи по поводу намерений туринцев пока неизвестна.

Осимхен в нынешнем сезоне сыграл 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. Контракт нигерийца с "львами" действует до лета 2029 года. За плечами форварда в Серии A – 108 матчей, 65 голов.

Тем временем Наполи нацелился на звезду Ла Лиги из севильского Бетиса.

