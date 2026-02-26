Ювентус планирует перестройку летом

Ювентус планирует серьезные изменения предстоящим летом, пишет Николо Скира.

Туринцы планирует избавиться сразу от троих игроков, в число которых вошли Джонатан Дэвид и Лои Опенда. Форварды не оправдали надежд клуба.

При этом Спаллетти хочет получить усиления в каждую из линий. Ювентус будет искать форварда, хавбека и защитника.

Однако на текущий момент вероятные кандидаты неизвестны.

Напомним, что накануне Ювентус вылетел из Лиги чемпионов.

