Ювентус планирует перестройку летом

Спаллетти намерен усилить команду.
Сегодня, 21:25       Автор: Андрей Безуглый
Джонатан Дэвид / Getty Images
Ювентус планирует серьезные изменения предстоящим летом, пишет Николо Скира.

Туринцы планирует избавиться сразу от троих игроков, в число которых вошли Джонатан Дэвид и Лои Опенда. Форварды не оправдали надежд клуба.

При этом Спаллетти хочет получить усиления в каждую из линий. Ювентус будет искать форварда, хавбека и защитника.

Однако на текущий момент вероятные кандидаты неизвестны.

Напомним, что накануне Ювентус вылетел из Лиги чемпионов.

