Гвоздик назвал возможные сроки проведения реванша с Калайджичем

Украинский боксер хочет получить повторный поединок со своим обидчиком.
Сегодня, 18:02       Автор: Игорь Мищук
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о возможном реванше против Радивойе Калайджича, которому он в начале февраля уступил нокаутом.

Украинский боксер отметил, что намерен получить второй бой с сербским соперником, а поединок можно организовать в конце мая или в июне.

Читай также: "Дайте хоть в конце попадать красиво": Гвоздик ответил, думает ли о завершении карьеры

"Я уже общался о реванше. Сейчас прошло только три недели. На самом деле я тренируюсь уже две недели. Ну, делаю только общую физическую подготовку, бокс не тренирую. То есть я отстранен на два месяца по правилам.

Но уже в мае я могу провести бой. Мне кажется, это где-то конец мая или, возможно, июнь, что-то такое. Хотелось бы снова сразу выйти против Калайджича, но посмотрим", - сказал Гвоздик в комментарии YouTube-каналу Два Боковых / Two Sides.

Ранее Гвоздик оценил свое досрочное поражение от Калайджича.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

