Видео нокаута Гвоздика в бое против Калайджича

Обменялись нокдаунами, но победил серб.
Сегодня, 10:42       Автор: Валентина Чорноштан
Радивое Калайджич / Getty Images
Радивое Калайджич / Getty Images

Радивое Калайджич победил украинца Александра Гвоздика в рамках шоу Zuffa Boxing 2.

Сербский боксер в седьмом раунде сначала отправил Гвоздика в нокдаун, а затем нокаутировал украинца.

Однако до этого Гвоздик сумел отправить Калайджича в нокдаун в первом и четвертом раундах.

Также в рамках Zuffa Boxing 2 в Лас-Вегасе Сергей Богачук сумел перебоксировать россиянина Раджаба Бутаева.

