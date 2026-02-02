iSport.ua
Богачук победил россиянина Бутаева по решению судей

Триумф Сергея в Лас-Вегасе.
Сегодня, 09:40       Автор: Валентина Чорноштан
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Накануне состоялось сражение в рамках карда Zuffa Boxing 2 в Лас-Вегасе на арене Meta Apex, в котором принимали участие украинские боксеры Сергей Богачук и Александр Гвоздик.

Сергей Богачук сумел перебоксировать россиянина Раджаба Бутаева.

Бой длился все 10 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей: 96-94, 96-94, 94-96.

Тем временем Александр Усик сделал громкое заявление о трилогии с Фьюри.

