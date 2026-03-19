Русский Українська
Александрия уволила главного тренера - источник

Кирилл Нестеренко лишился должности сразу после разгрома от Динамо.
Сегодня, 18:22       Автор: Андрей Безуглый
Кирилл Нестеренко / Александрия

Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко был отправлен в отставку, утверждает UA-Football.

Последней каплей стал разгром от киевского Динамо со счетом 0:5.

Сразу после матча Нестеренко был уволен, а его место занял Владимир Шаран.

Ранее специалист уже тренировал Александрию, а до смены должности руководил второй командой.

Напомним, что под руководством Нестеренко Александрия после 20-ти туров располагается в зоне вылета.

Ранее также Кудровка разорвала контракт со своим защитником.

