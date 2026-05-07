Шахтер назвал стартовый состав на ответный матч с Кристал Пэлас

"Горняки" определились с первой одиннадцаткой.
Сегодня, 21:05       Автор: Игорь Мищук
Шахтер сыграет с Кристал Пэлас / Getty Images
В четверг, 7 мая, Шахтер в гостях встретится с Кристал Пэлас в ответном матче полуфинала Лиги конференций.

Перед поединком главные тренеры соперников огласили стартовые составы своих команд.

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондар, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо да Силва, Очеретько, Марлон Гомес - Алиссон, Элиас, Эгиналду.

Запасные: Твардовский, Траоре, Крыськив, Невертон, Изаки, Азарови, Грам, Бондаренко, Назарина, Лукас, Мейреллиш, Проспер.

Кристал Пэлас: Хендерсон - Ричардс, Лакруа, Канво - Муньос, Уортон, Камада, Митчелл - Сарр, Пино - Матета.

Запасные: Мэтьюз, Бенитес, Лерма, Джонсон, Клайн, Хьюз, Странд Ларсен, Риад, Родни, Дэвенни, Кардинс.

Напомним, что ответный матч между Кристал Пэлас и Шахтером начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первый поединок английская команда выиграла со счетом 3:1.

