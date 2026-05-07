Защитник Боруссии Д внезапно объявил о завершении карьеры в 30 лет

Травмы вынудили Никласа Зюле завязать с футболом.
Сегодня, 18:55       Автор: Игорь Мищук
Никлас Зюле / Getty Images

Защитник дортмундской Боруссии Никлас Зюле объявил, что завершит профессиональную карьеру после окончания сезона-2025/26.

30-летний футболист, срок действия контракта которого с "черно-желтыми" истекает в июне этого года, принял такое решение из-за травм.

Заявление игрока приводит официальный сайт немецкого клуба.

"Я хотел бы объявить, что этим летом завершаю свою карьеру. Когда клубный врач в раздевалке после матча с Хоффенхаймом провел тест на возможный разрыв крестообразной связки, посмотрел на физиотерапевта и покачал головой, а затем физиотерапевт сделал то же самое и тоже ничего хорошего не почувствовал, я ушел в душ и плакал там десять минут. В тот момент я действительно подумал: "Связка порвана".

Когда на следующий день я пошел на МРТ и услышал хорошие новости, что это не разрыв "крестов", для меня стало на тысячу процентов ясно, что пора заканчивать. Я не мог представить ничего хуже, чем ждать жизни после футбола - быть независимым, ездить в отпуск, проводить время с детьми - и в то же время быть вынужденным пережить свой третий разрыв крестообразной связки", - сказал Зюле в подкасте Spielmacher.

На протяжении своей карьеры Зюле выступал за Хоффенхайм, Баварию и Боруссию Дортмунд. В составе мюнхенского клуба он пять раз становился чемпионом, завоевал два Кубка Германии и четыре Суперкубка Германии, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Всего на его счету 299 матчей в Бундеслиге.

В составе сборной Германии защитник провел 49 поединков и отличился одним забитым мячом.

