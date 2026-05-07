Стародубцева уступила в первом круге турнира в Риме

Украинская теннисистка потерпела поражение от швейцарской соперницы.
Сегодня, 16:48       Автор: Игорь Мищук
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№ 57 WTA) не смогла преодолеть первый раунд турнира WTA 1000 в Риме.

Украинка в трех сетах проиграла Симоне Вальтерт (№91 WTA) из Швейцарии со счетом 5:7, 6:4, 1:6. Соперницы не смогли доиграть матч в среду из-за дождя и завершили встречу в четверг.

Теннисистки провели на корте  2 часа 57 минут. Стародубцева ни разу не подала на вылет, совершила три двойные ошибки и реализовала семь из 14 брейк-пойнтов.

WTA 1000, Рим, Италия
Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Симона Вальтерт (Швейцария) 5:7, 6:4, 1:6

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская также потерпела поражение на старте турнира в Риме.

