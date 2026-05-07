Кейн повторил уникальное достижение ван Нистелроя в ЛЧ

Также повторил достижение Роналду, державшееся с 2013 года.

Накануне прошёл полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграли Бавария и ПСЖ. Гарри Кейн сумел отличиться голом в ответном противостоянии, однако этого не хватило для выхода в финал. Тем не менее англичанин достиг личного достижения.

Форвард мюнхенской команды забил 54 гола в первых 70 матчах Лиги чемпионов, тем самым почти сравнявшись с Рудом ван Нистелроем, у которого было 55 голов в 70 играх.

До англичанина такой статистикой мог похвастаться игрок Манчестер Сити Эрлинг Холанд, у которого было 57 голов в 58 матчах турнира.

Помимо этого, Кейн повторил рекорд Роналду, ведь в нынешней кампании Лиги чемпионов он забил в шести матчах плей-офф подряд. Ранее такое удавалось лишь португальцу в сезоне-2012/13.

