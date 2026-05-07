Барселона готовит распродажу игроков ради усиления состава

Каталонцы хотят выручить 100 млн евро на трансферах.
Сегодня, 10:25       Автор: Валентина Чорноштан
Фанаты Барселоны / Getty Images

Барселона приняла решение, кого продаст, чтобы на заработанные деньги усилить состав.

В "чёрный список"  по сообщению ESPN попали Марк Касадо, Ансу Фати, Ферран Торрес и Жюль Кунде.

В крайнем случае Барселона продаст Рафинью Диаса, только если сумма за бразильца будет достаточно высокой.

Отмечается, что заработанные деньги будут направлены на покупку центрального защитника и нападающего.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья ансу фати Жюль Кунде Ферран Торрес Марк Касадо

