Хоккей

Плей-офф НХЛ: Баффало обыграл Монреаль, Вегас уступил Анахайму

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:56       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images

В ночь на четверг, 7 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись два матча серии второго раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 6 мая

Вегас – Анахайм – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Счет в серии: 1-1

Шайбы:
0:1 – 31 Сеннеке (Пелинг, Вил)
0:2 – 46 Карлссон (Крайдер, Терри)
0:3 – 56 Харкинс 
1:3 – 59 Стоун (Теодор, Айкел)

Баффало – Монреаль – 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Счет в серии: 1-0

Шайбы:
1:0 – 4 Доун (Бенсон)
2:0 – 13 Маклауд (Доун, Бенсон)
2:1 – 19 Сузуки (Демидов, Слафковски)
3:1 – 23 Гринуэй (Самуэльссон)
4:1 – 29 Байрэм (Маклауд)
4:2 – 36 Дак (Болдук)

