Игроки Реала бойкотируют Арбелоа

В Реал Мадриде продолжаются проблемы внутри команды.

Накануне СМИ писали о том, как два ключевых игрока команды подрались в раздевалке, а теперь источники сообщают о конфликте футболистов с тренером.

Как передает Marca, у Альваро Арбелоа ухудшились отношения с командой, шесть игроков испанского клуба даже не разговаривают с главным тренером.

Также издание подчеркивает, что часть футболистов не общается даже друг с другом. Ранее сообщалось, что лидер Реала Килиан Мбаппе изолирован в команде и поддерживает связь только с французами.

К слову, некоторые игроки мадридской команды недовольны поведением Килиана в раздевалке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!