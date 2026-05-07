Игроки Реала бойкотируют Арбелоа

Шесть игроков отказались общаться с наставником.
Сегодня, 07:51       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Реал Мадрида / Getty Images
В Реал Мадриде продолжаются проблемы внутри команды.

Накануне СМИ писали о том, как два ключевых игрока команды подрались в раздевалке, а теперь источники сообщают о конфликте футболистов с тренером.

Как передает Marca, у Альваро Арбелоа ухудшились отношения с командой, шесть игроков испанского клуба даже не разговаривают с главным тренером.

Также издание подчеркивает, что часть футболистов не общается даже друг с другом. Ранее сообщалось, что лидер Реала Килиан Мбаппе изолирован в команде и поддерживает связь только с французами.

К слову, некоторые игроки мадридской команды недовольны поведением Килиана в раздевалке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Альваро Арбелоа

