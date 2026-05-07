Быстрый гол Дуэ стал победным в ответке с Баварией

В среду, 6 мая, Бавария принимала дома ПСЖ в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.

И сразу Кварацхелия нашел пространство за спинами защитников хозяев, вошел в штрафную и выкатил Дуэ на пустые ворота.

И после этого ПСЖ в целом сел в оборону. Мюнхенцы никак не могли взломать защиту соперника, а ПСЖ очень остро контратаковал, но Нойер парировал все удары.

Во втором тайме парижане полностью отдали мяч сопернику, и Бавария начала долгую 45-минутную осаду. ПСЖ все так же остро дейстовал на контратаках, одновременно полностью связав соперника на своей половине.

В итоге за весь тайм мюнхенцы лишь четырежды смогли ударить в створ ПСЖ, но лишь удар Кейна в самом конце матча позволил Баварии не проиграть. Однако, с общим счетом 5:6 ПСЖ прошел в финал, где встретится с Арсеналом.

Бавария - ПСЖ 1:1

Голы: Кейн, 90+4 - Дуэ, 3

