В раздевалке Реала случилась очередная драка

Атмосфера в Реале продолжает накаляться, сообщает Marca.

Утром издание сообщило, что на тренировке произошел конфликт между Рюдигером и Каррерасом, вследствии чего немец ударил одноклубника по лицу.

Вполследствии оба быстро дали интервью, заявив, что это был обычный эпизод и ничего страшного не произошло.

Однако далее издание сообщило, что также на тренировке между собой схватились Тчуамени и Вальверде.

Игроки после пола сцепились между собой, а затем продолжили выяснять отношения уже в раздевалке. Издание отмечает, что накануне Эль-Классико атмосфера в клубе становится все хуже.

Ранее также сообщалось, что Барселона нашла замену Левандовски.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!