Хаас может заменить пилота по ходу сезона

Хаас задумался о замене пилота, утверждает F1 Oversteer.

По информации журналистов, у Эстебана Окона возник серьезный конфликт с руководителем команды Аяо Комацу.

Суть ссоры неизвестна, однако утверждается, что теперь команда может заменить Окона на другого пилота.

Учитывая связи Хаас с Тойота, в паддоке ходят слухи, что место француза займет Юки Цунода.

Напомним, что сейчас у японца нет места на стартовой решетке, он является запасным пилотом Ред Булл.

