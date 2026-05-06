Гран-при Майами приблизился к рекорду Бразилии-2019

На прошлой неделе прошёл Гран-при Майами, в котором на подиум поднялись Кими Антонелли, Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Отмечается, что пилоты вписали свои имена в историю как одни из самых молодых участников подиума, ведь средний возраст участников составил 23 года 8 месяцев и 28 дней.

Добавим, что они лишь на 15 дней старше самого молодого подиума в истории, тем самым этот результат стал вторым в рейтинге. На первом месте остаётся тройка Макса Ферстаппена, Пьера Гасли и Карлоса Сайнса.

У них средний возраст пилотов составил 23 года 8 месяцев и 13 дней, такой показатель был зафиксирован на Гран-при Бразилии в 2019 году.

К слову, Формула-1 и ФИА обсуждают новый слот для проведения отменённых гонок.

