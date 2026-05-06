iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Гран-при Майами приблизился к рекорду Бразилии-2019

Второй самый молодой подиум в истории Формулы-1.
Сегодня, 14:12       Автор: Валентина Чорноштан
Кими Антонелли, Ландо Норрис и Оскар Пиастри / Getty Images
Кими Антонелли, Ландо Норрис и Оскар Пиастри / Getty Images

На прошлой неделе прошёл Гран-при Майами, в котором на подиум поднялись Кими Антонелли, Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Отмечается, что пилоты вписали свои имена в историю как одни из самых молодых участников подиума, ведь средний возраст участников составил 23 года 8 месяцев и 28 дней.

Добавим, что они лишь на 15 дней старше самого молодого подиума в истории, тем самым этот результат стал вторым в рейтинге. На первом месте остаётся тройка Макса Ферстаппена, Пьера Гасли и Карлоса Сайнса.

У них средний возраст пилотов составил 23 года 8 месяцев и 13 дней, такой показатель был зафиксирован на Гран-при Бразилии в 2019 году.

К слову, Формула-1 и ФИА обсуждают новый слот для проведения отменённых гонок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис Оскар Пиастри Андреа Кими Антонелли

Статьи по теме

Стало известно, избежал ли штрафа Ландо Норрис Стало известно, избежал ли штрафа Ландо Норрис
Антонелли столкнулся с неполадками на практике Антонелли столкнулся с неполадками на практике
Менеджер Пиастри хочет, чтобы пилот покинул команду Менеджер Пиастри хочет, чтобы пилот покинул команду
Рокировка Ред Булл и Макларен. Кто из пилотов сменит команду? Рокировка Ред Булл и Макларен. Кто из пилотов сменит команду?

Видео

Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч ЛЧ Бавария - ПСЖ
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Оклахома повели в серии второго раунда
просмотров

Последние новости

ММА14:47
Холлоуэй отреагировал на возможный бой с Макгрегором
Европа14:28
Барселона нашла замену Левандовски
Формула 114:12
Гран-при Майами приблизился к рекорду Бразилии-2019
Европа13:49
МЮ собирается подписать бразильскую звезду
НБА13:16
Кливленд провалил старт серии с Детройтом и установил антирекорд
Бокс12:46
Бой Джошуа и Фьюри все еще актуален. Хирн жестко ответил скептикам
Европа12:21
Бавария рассматривает подписание брата звезды ПСЖ
НБА11:49
Форвард Лейкерс выбыл до конца серии с Оклахомой
Европа11:26
Барселона приняла решения касательно Феррана Торреса
Формула 110:57
Ф-1 обсуждает новый слот для отменённых гонок
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK