Кливленд провалил старт серии с Детройтом и установил антирекорд

Джеймс Харден в игре против Детройт стал причастен к антирекорду Кливленд.

Кавальерс в первом матче полуфинала Восточной конференции НБА уступили Пистонс со счётом 101:111. Помимо поражения, у Кливленда в пассиве уже 141 потеря.

На данный момент это худший показатель в постсезоне среди всех команд НБА с 1996 года. В частности, наибольшее количество потерь совершил звёздный защитник команды Джеймс Харден.

Он потерял мяч 43 раза. Отметим, что 40+ потерь за первые восемь матчей плей-офф фиксируются в его карьере уже в четвёртый раз. Ранее подобное дважды удавалось Леброну Джеймсу.

Players in NBA history with 40+ turnovers through their first 8 games of a postseason:



2026 Cade Cunningham (45)

1986 Charles Barkley (45)

2005 Dwyane Wade (45)

2026 James Harden (43)

2015 LeBron James (42)

2006 LeBron James (41)

2019 James Harden (41)

2015 James Harden (40)… pic.twitter.com/aITFmIerqZ — Underdog (@Underdog) May 6, 2026

К слову, форвард Лейкерс выбыл до конца серии с Оклахомой.

