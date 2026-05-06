Кливленд провалил старт серии с Детройтом и установил антирекорд

Харден показал худший уровень потерь в плей-офф.
Сегодня, 13:16       Автор: Валентина Чорноштан
Джеймс Харден / Getty Images

Джеймс Харден в игре против Детройт стал причастен к антирекорду Кливленд.

Кавальерс в первом матче полуфинала Восточной конференции НБА уступили Пистонс со счётом 101:111. Помимо поражения, у Кливленда в пассиве уже 141 потеря.

На данный момент это худший показатель в постсезоне среди всех команд НБА с 1996 года. В частности, наибольшее количество потерь совершил звёздный защитник команды Джеймс Харден.

Он потерял мяч 43 раза. Отметим, что 40+ потерь за первые восемь матчей плей-офф фиксируются в его карьере уже в четвёртый раз. Ранее подобное дважды удавалось Леброну Джеймсу.

К слову, форвард Лейкерс выбыл до конца серии с Оклахомой.

