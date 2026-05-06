Арсенал - Атлетико 1:0: видео гола и лучших моментов матча 05.05.2026

Вашему вниманию обзор полуфинального поединка главного еврокубка.
Сегодня, 01:00       Автор: Игорь Мищук
Арсенал вышел в финал Лиги чемпионов / Getty Images

Во вторник, 5 мая, лондонский Арсенал встречался на своем поле с мадридским Атлетико в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Завершив вничью 1:1 первый поединок, "канониры" во второй встрече сумели минимально обыграть соперника со счетом 1:0 и вышли в финал главного еврокубка.

Единственный гол в матче перед перерывом забил Букайо Сака. На 44-й минуте английский вингер после сейва голкипера успешно сыграл на добивании, отправив мяч в ворота с близкого расстояния.

В финале Лиги чемпионов Арсенал сыграет против победителя в паре Бавария - ПСЖ. Первая встреча команд завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан.

Вашему вниманию обзор матча Арсенал - Атлетико в 1/2 финала Лиги чемпионов:

Арсенал - Атлетико 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Сака, 44

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Калафиори (Инкапье, 58) - Райс, Льюис-Скелли (Субименди, 74) - Сака (Мадуэке, 58), Эзе (Эдегор, 58), Троссар (Мартинелли, 83) - Дьекереш.

Атлетико: Облак - Пубиль, Ле Норман (Серлот, 57), Ганцко, Руджери - Симеоне (Кардосо, 57), Льоренте, Коке, Лукман (Молина, 57) - Гризманн (Баэна, 66), Альварес (Альмада, 66).

Предупреждения: Пубиль, Коке.

Источник: MEGOGO

