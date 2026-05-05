Ответный матч с Кристал Пэлас обслужит новый для Шахтера рефери
УЕФА назначил арбитров, которые будут работать на ответном матче полуфинала Лиги конференций между Кристал Пэлас и Шахтером.
Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, на будущий поединок была назначена полностью испанская судейская бригада во главе с 43-летним Алехандро Эрнандесом.
Читай также: Шахтер уступил Кристал Пэлас в первом полуфинале Лиги конференций
На линиях ему будут помогать Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо. Обязанности четвертого рефери исполнит Хосе Мария Санчес.
За систему VAR будет отвечать Карлос дель Серро Гранде и его помощник Гильермо Куадра Фернандес.
Ранее на международной арене Шахтер с этим испанским рефери не пересекался.
Ответный матч Кристал Пэлас - Шахтер состоится в четверг, 7 мая, в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок английская команда выиграла со счетом 3:1.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги конференций.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!