Клуб УПЛ объявил о назначении нового главного тренера

Кудривка сменила наставника первой команды.
Сегодня, 18:55       Автор: Игорь Мищук
Александр Протченко возглавил Кудривку / ФК Кудривка
Александр Протченко стал новым тренером Кудривки, сменив во главе команды Василия Баранова.

Об этом сообщает официальный сайт представителя украинской Премьер-лиги.

Ранее Протченко уже возглавлял Кудривку, а до этого назначения работал с юношеской командой клуба.

"Отныне тренировать основу "сине-белых" будет специалист, работающий в структуре клуба шестой год в качестве тренера и технического директора. Последние три месяца возглавлял юношескую команду Кудривки.

33-летний наставник имеет опыт работы в украинских клубах: Арсенал-Киев U-16, U-17 (старший тренер, 2016-2019 гг.), СК Чайка (ассистент тренера, 2018-2020 гг.), Кудривка (главный тренер, 2021-2022 гг.) С 2023 по 2026 год работал в должности технического директора.

Отдельного уважения заслуживает его путь вне футбола. С 2022 по 2025 год Александр Протченко нес службу в рядах Вооруженных Сил Украины и является ветераном российско-украинской войны", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что днем ранее Кудривка объявила об увольнении с поста главного тренера команды Василия Баранова.

На данный момент Кудривка занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка в 26 сыгранных матчах.

