Буковина без единого поражения досрочно выиграла Первую лигу

Будущий участник УПЛ оформил чемпионство за четыре тура до финиша.
Буковина - чемпион Первой лиги / ФК Буковина
Буковина досрочно оформила первое в своей истории чемпионство в Первой лиге.

Ранее черновицкая команда гарантировала себе выход в Премьер-лигу на следующий сезон, а в 26-м туре чемпионата одержала в гостях победу 2:0 над Подольем и стала недосягаемой на первой строчке турнирной таблицы.

За четыре тура до финиша Буковина с 72 очками возглавляет Первую лигу. "Желто-черные" на 18 баллов опережают Черноморец, который занимает вторую позицию, имея на один сыгранный матч меньше.

На данный момент черновицкая команда идет в чемпионате без поражений, имея в своем активе 23 победы и трижды сыграв вничью.

Для Буковины этот чемпионский титул в Первой лиге стал первым в истории клуба. Ранее лучшим результатом было второе место в сезоне-1995/96.

Напомним, ранее Буковина разгромно уступила Динамо в полуфинале Кубка Украины.

Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов
