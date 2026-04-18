Буковина досрочно оформила выход в УПЛ

Черновицкая Буковина досрочно гарантировала себе выход в украинскую Премьер-лиги на следующий сезон.

Текущий лидер Первой лиги за шесть туров до завершения чемпионата обеспечил себе место в первой двойке и прямое повышение в классе.

Читай также: УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку

Накануне черновицкая команда в 24-м туре одержала победу над Металлистом (2:1), тогда как Левый Берег, занимающий третью позицию, в своем матче сыграл вничью с тернопольской Нивой (0:0).

Буковина на данный момент с 66 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, а отрыв от третьего Левого Берега составляет уже 19 баллов.

Отметим, что на второй позиции расположился Черноморец, имеющий в своем активе 52 пункта.

Последний раз Буковина играла тогда еще в Высшей лиге в сезоне-1993/94.

Напомним, что во вторник, 21 апреля, Буковина встретится с Динамо в полуфинале Кубка Украины.

