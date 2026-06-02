Форвард Динамо стал самым дорогим игроком УПЛ
Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники игроков УПЛ по окончании сезона.
Первую строчку разделили Матвей Пономаренко и Николай Матвиенко.
Форвард Динамо подорожал вдвое и теперь оценивается в 12 млн евро, в то время как защитник Шахтера наоборот упал в цене также до 12 млн евро.
Также отдельно стоит отметить голкипера Карпат Назара Домчака, который вырос в цене на 471%. Напомним, что вскоре 18-летний украинец стал игроком пражской Славии.
Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ
- Матвей Пономаренко (Динамо) - 12 млн евро (+6 млн)
- Николай Матвиенко (Шахтер) - 12 млн евро (-3 млн)
- Изаке Силва (Шахтер) - 11 млн евро (+3 млн)
- Тарас Михавко (Динамо) - 10 млн евро (+1 млн)
- Дмитрий Ризнык (Шахтер) - 8 млн евро (+1 млн)
- Педро Энрике (Шахтер) - 8 млн евро (+2 млн)
- Лассина Траоре (Шахтер) - 7 млн евро (+2 млн)
- Олег Очеретько (Шахтер) - 7 млн евро (+1 млн)
- Невертон (Шахтер) - 7 млн евро (+1 млн)
- Назар Домчак (Карпаты) - 4 млн (+3.3 млн)
Также стоит отметить, что многие ветераны украинского футбола начали терять в цене. Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев и некоторые другие потеряли в среднем по 15% оценочной стоимости.
