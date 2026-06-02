iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Форвард Динамо стал самым дорогим игроком УПЛ

ISPORT представляет десятку самых дорогих игроков чемпионата.
Сегодня, 17:22       Автор: Андрей Безуглый
Матвей Пономаренко / fcdynamo.kiev.ua
Матвей Пономаренко / fcdynamo.kiev.ua

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники игроков УПЛ по окончании сезона.

Первую строчку разделили Матвей Пономаренко и Николай Матвиенко.

Форвард Динамо подорожал вдвое и теперь оценивается в 12 млн евро, в то время как защитник Шахтера наоборот упал в цене также до 12 млн евро.

Также отдельно стоит отметить голкипера Карпат Назара Домчака, который вырос в цене на 471%. Напомним, что вскоре 18-летний украинец стал игроком пражской Славии.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

  1. Матвей Пономаренко (Динамо) - 12 млн евро (+6 млн)
  2. Николай Матвиенко (Шахтер) - 12 млн евро (-3 млн)
  3. Изаке Силва (Шахтер) - 11 млн евро (+3 млн)
  4. Тарас Михавко (Динамо) - 10 млн евро (+1 млн)
  5. Дмитрий Ризнык (Шахтер) - 8 млн евро (+1 млн)
  6. Педро Энрике (Шахтер) - 8 млн евро (+2 млн)
  7. Лассина Траоре (Шахтер) - 7 млн евро (+2 млн)
  8. Олег Очеретько (Шахтер) - 7 млн евро (+1 млн)
  9. Невертон (Шахтер) - 7 млн евро (+1 млн)
  10. Назар Домчак (Карпаты) - 4 млн (+3.3 млн)

Также стоит отметить, что многие ветераны украинского футбола начали терять в цене. Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев и некоторые другие потеряли в среднем по 15% оценочной стоимости.

Ранее также сообщалось, что Ворсклу не допустили до соревнований в новом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Свитолина установила антирекорд Ролан Гарроса Свитолина установила антирекорд Ролан Гарроса
Ювентус примет последнюю попытку договориться с Влаховичем Ювентус примет последнюю попытку договориться с Влаховичем
NaVi упустили шанс пройти на Esports World Cup 2026 по верхней сетке NaVi упустили шанс пройти на Esports World Cup 2026 по верхней сетке
Костюк сыграет против росиянки в полуфинале Ролан Гарроса Костюк сыграет против росиянки в полуфинале Ролан Гарроса

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: матчи последнего тура Першой лиги
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров

Последние новости

Теннис18:30
Свитолина установила антирекорд Ролан Гарроса
Украина17:22
Форвард Динамо стал самым дорогим игроком УПЛ
Европа16:53
Ювентус примет последнюю попытку договориться с Влаховичем
Киберспорт16:30
NaVi упустили шанс пройти на Esports World Cup 2026 по верхней сетке
Теннис16:13
Костюк сыграет против росиянки в полуфинале Ролан Гарроса
Теннис16:06
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
Киберспорт15:52
IEM Cologne Major 2026: украинцы из B8 одержали первую победу
Теннис15:30
Костюк обыграла Свитолину и вышла в полуфинал Роллан Гаррос
Европа14:46
Барселона готова продать ключевого защитника
Европа14:30
В полуфинале Ролан Гарроса Украинка сыграет против россиянки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK