Форвард Динамо стал самым дорогим игроком УПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники игроков УПЛ по окончании сезона.

Первую строчку разделили Матвей Пономаренко и Николай Матвиенко.

Форвард Динамо подорожал вдвое и теперь оценивается в 12 млн евро, в то время как защитник Шахтера наоборот упал в цене также до 12 млн евро.

Также отдельно стоит отметить голкипера Карпат Назара Домчака, который вырос в цене на 471%. Напомним, что вскоре 18-летний украинец стал игроком пражской Славии.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

Матвей Пономаренко (Динамо) - 12 млн евро (+6 млн) Николай Матвиенко (Шахтер) - 12 млн евро (-3 млн) Изаке Силва (Шахтер) - 11 млн евро (+3 млн) Тарас Михавко (Динамо) - 10 млн евро (+1 млн) Дмитрий Ризнык (Шахтер) - 8 млн евро (+1 млн) Педро Энрике (Шахтер) - 8 млн евро (+2 млн) Лассина Траоре (Шахтер) - 7 млн евро (+2 млн) Олег Очеретько (Шахтер) - 7 млн евро (+1 млн) Невертон (Шахтер) - 7 млн евро (+1 млн) Назар Домчак (Карпаты) - 4 млн (+3.3 млн)

Также стоит отметить, что многие ветераны украинского футбола начали терять в цене. Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев и некоторые другие потеряли в среднем по 15% оценочной стоимости.

