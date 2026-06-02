Барселона готова продать ключевого защитника

Барселона этим летом готова расстаться с Жюлем Кунде, передает Diario SPORT.

По данным источника, Ханси Флик снял с француза неприкосновенность, которая у него была на протяжении всего сезона-2025/26.

Теперь каталонцы готовы рассмотреть предложения по 27-летнему правому и центральному защитнику.

Тем временем спортивный директор Деку уже ищет замену Кунде на его позиции и успел провести переговоры с рядом игроков.

К слову, Романо раскрыл имя нового потенциального тренера Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!