Бавария хочет оформить трансфер вингера ПСВ

Мюнхенцы пролетели с Гордоном и теперь нацелились на марокканца.
Сегодня, 12:27       Автор: Валентина Чорноштан
Исмаэль Сайбари / Getty Images

Бавария начала первый этап переговоров с ПСВ касательно их игрока Исмаэля Сайбари.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, из-за срыва сделки по Энтони Гордону мюнхенская команда переключилась на марокканского вингера.

Отмечается, что нидерландский клуб ещё не установил ценник на 25-летнего игрока, однако сам игрок заинтересован в присоединении к команде из Бундеслиги.

За сезон-2025/26 в чемпионате Нидерландов вингер сумел забить 15 голов и сделал 8 передач в 27 матчах.

Тем временем Левандовски готов перейти в стамбульский клуб.

