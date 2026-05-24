iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Трио Баварии близко к достижению МСН по голам

До повторения рекорда Месси, Суареса и Неймара - всего два мяча.
Сегодня, 08:20       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн и Майкл Олисе / Getty Images
Гарри Кейн и Майкл Олисе / Getty Images

В этом сезоне атакующее трио Баварии приблизилось к показателям легендарного трио Месси, Суарес и Неймар.

В текущем сезоне ведущие нападающие мюнхенской команды, а именно Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе, на троих забили 109 голов во всех официальных матчах этого сезона.

Наибольшее количество мячей забил англичанин у него 61 гол. На втором и третьем местах расположились Диас (26) и Олисе (22 мяча).

К слову, рекорд по этому показателю принадлежит линии атаки Барселоны в сезоне 2016/17: тогда на троих Месси, Суарес и Неймар забили 111 голов. У аргентинца в активе было 54 гола, у уругвайца - 37, а у бразильца - 20.

Добавим, что недавно состоялся финал Кубка Германии, в котором приняли участие Бавария и Штутгарт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Гарри Кейн Луис Диас Майкл Олисе

Статьи по теме

Бавария — Штутгарт: превью финала Кубка Германии Бавария — Штутгарт: превью финала Кубка Германии
Барселона всё ещё надеется приобрести топ-форварда Барселона всё ещё надеется приобрести топ-форварда
Бавария хочет бесплатно подписать звезду Ман Сити Бавария хочет бесплатно подписать звезду Ман Сити
Бавария может остаться без ключевого игрока перед финалом Кубка Германии Бавария может остаться без ключевого игрока перед финалом Кубка Германии

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ и Серии А, последний тур АПЛ и Кубок Португалии
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии с Кливлендом
просмотров
УПЛ: Заря победила Карпаты, ничьи Александрии с Кривбассом и Эпицентра с Полтавой
просмотров
Чемпионат мира по хоккею-2026: Германия одержала победу над Австрией, Норвегия одолела Швецию
просмотров

Последние новости

Бокс11:07
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Бокс10:47
"Признать поединок несостоявшимся": Верховен требует пересмотреть исход боя с Усиком
Бокс10:24
Опубликована полная статистика ударов боя Усик – Верховен
Бокс09:54
СМИ: Сколько Усик и Верховен заработали за бой
Бокс09:33
Усик эмоционально высказался после досрочной победы над Верховеном
Бокс09:17
"Это ранняя остановка": Верховен жёстко прошёлся по рефери
НХЛ09:04
Кубок Стэнли: Каролина смогла сравнять счет в серии с Монреалем
НХЛ09:01
Плей-офф НХЛ: Каролина одолела Монреаль
Бокс08:55
Стали известны судейские записки боя Усика - Верховена
НБА08:40
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в серии с Кливлендом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK