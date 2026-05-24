Трио Баварии близко к достижению МСН по голам

До повторения рекорда Месси, Суареса и Неймара - всего два мяча.

В этом сезоне атакующее трио Баварии приблизилось к показателям легендарного трио Месси, Суарес и Неймар.

В текущем сезоне ведущие нападающие мюнхенской команды, а именно Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе, на троих забили 109 голов во всех официальных матчах этого сезона.

Наибольшее количество мячей забил англичанин у него 61 гол. На втором и третьем местах расположились Диас (26) и Олисе (22 мяча).

К слову, рекорд по этому показателю принадлежит линии атаки Барселоны в сезоне 2016/17: тогда на троих Месси, Суарес и Неймар забили 111 голов. У аргентинца в активе было 54 гола, у уругвайца - 37, а у бразильца - 20.

Harry Kane (61), Luis Diaz (26) et Michael Olise (22) ont inscrit 109 buts cumulés avec le Bayern en match officiel cette saison, soit le plus haut total pour un trio avec une équipe du Top 5 européen depuis Lionel Messi (54), Luis Suarez (37), Neymar (20) avec Barcelone en… — Stats Foot (@Statsdufoot) May 23, 2026

Добавим, что недавно состоялся финал Кубка Германии, в котором приняли участие Бавария и Штутгарт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!