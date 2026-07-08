iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывшая звезда Наполи сменил команду в Серии Б

Лоренцо Инсинье присоединился к Сампдории.
Вчера, 23:36       Автор: Андрей Безуглый
Лоренцо Инсинье / sampdoria.it
Лоренцо Инсинье / sampdoria.it

Сампдория объявила о подписании Лоренцо Инсинье.

35-летний вингер подписал однолетний контракт с итальянским клубом.

Прошлый сезон Инсинье провел в Пескаре, занявшей последнее место в Серии Б. Сампдория финишировала 13-й.

Сам же вингер провел лишь 13 матчей, отличившись пятью голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед подпишет игрока Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лоренцо Инсинье

Статьи по теме

Чемпион Европы-2020 перебрался в Серию B Чемпион Европы-2020 перебрался в Серию B
Бывший нападающий Наполи может возобновит карьеру в Серии Б Бывший нападающий Наполи может возобновит карьеру в Серии Б
Лацио согласовал возвращение в Серию А чемпиона Европы Лацио согласовал возвращение в Серию А чемпиона Европы
Звезда Наполи может вновь сыграть в Серии А Звезда Наполи может вновь сыграть в Серии А

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи чемпионата Европы U-19, Украина против Германии, Испания - Хорватия
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:36
Европа23:36
Бывшая звезда Наполи сменил команду в Серии Б
Формула 123:05
Формула-1 хочет провести еще одну общу презентацию болидов
Европа22:05
Легенда Барселона возглавил родную сборную
Формула 121:02
Талантливый новичок присоединится к пелотону в новом сезоне
Европа20:03
Манчестер Юнайтед согласовал трансфер игрока Челси
Европа19:35
УЕФА будет блокировать возвращение росийских команд
Лига Европы18:45
Костюк: Университатя заслуживает уважения
ЧМ-202617:55
ФИФА не стала отменять карточку Олисе
Теннис17:20
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
Теннис16:55
Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK