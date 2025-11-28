iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лацио согласовал возвращение в Серию А чемпиона Европы

Лоренцо Инсинье уже покинул Торонто в статусе свободного агента.
Вчера, 21:35       Автор: Игорь Мищук
Лоренцо Инсинье / Getty Images
Лоренцо Инсинье / Getty Images

Лацио договорился о подписании бывшего капитана Наполи и чемпиона Европы в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье, который в последние годы выступал в Торонто.

34-летний вингер должен пополнить состав римской команды в статусе свободного агента после того, как у него истек контракт с клубом МЛС.

Как сообщает TMW со ссылкой на Il Messaggero, в стане "бьянкочелести" игрок будет зарабатывать от 1,2 до 1,3 миллиона евро в год.

Читай также: Лацио продлил контракт с опытным полузащитником

Римский клуб собирается официально оформить сделку после ближайшего матча Серии А с Миланом, который состоится в субботу, 29 ноября.

При этом отмечается, что подписание Инсинье может вынудить Лацио продать своего капитана Маттиа Дзакканьи. Римский клуб рассмотрит предложения по левому вингеру, если за него будут готовы заплатить около 30 миллионов евро.

Напомним, что Инсинье выступал за Торонто с июля 2022 года. Всего в составе команды итальянец провел 76 матчей во всех турнирах, отличившись 19 голами и 16 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы лацио Лоренцо Инсинье

Статьи по теме

Барселона составила список главных трансферных целей на следующий сезон Барселона составила список главных трансферных целей на следующий сезон
Турецкий клуб предпримет новую попытку подписать хавбека Шахтера Турецкий клуб предпримет новую попытку подписать хавбека Шахтера
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Трабзонспор готов отпустить украинского нападающего Трабзонспор готов отпустить украинского нападающего

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира
НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK