Лацио согласовал возвращение в Серию А чемпиона Европы

Лацио договорился о подписании бывшего капитана Наполи и чемпиона Европы в составе сборной Италии Лоренцо Инсинье, который в последние годы выступал в Торонто.

34-летний вингер должен пополнить состав римской команды в статусе свободного агента после того, как у него истек контракт с клубом МЛС.

Как сообщает TMW со ссылкой на Il Messaggero, в стане "бьянкочелести" игрок будет зарабатывать от 1,2 до 1,3 миллиона евро в год.

Читай также: Лацио продлил контракт с опытным полузащитником

Римский клуб собирается официально оформить сделку после ближайшего матча Серии А с Миланом, который состоится в субботу, 29 ноября.

При этом отмечается, что подписание Инсинье может вынудить Лацио продать своего капитана Маттиа Дзакканьи. Римский клуб рассмотрит предложения по левому вингеру, если за него будут готовы заплатить около 30 миллионов евро.

Напомним, что Инсинье выступал за Торонто с июля 2022 года. Всего в составе команды итальянец провел 76 матчей во всех турнирах, отличившись 19 голами и 16 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!