Лацио продлил контракт с опытным полузащитником

Лацио объявил о продлении контракта с уругвайским полузащитником Матиасом Весино.

Как сообщает официальный сайт "бьянкочелести", новый договор клуба с 33-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Также соглашение предусматривает возможность его продления еще на один сезон - до лета 2027 года.

Весино выступает за Лацио с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провел в составе римской команды 29 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и пятью ассистами.

Напомним, что этим летом на пост главного тренера Лацио вернулся Маурицио Сарри.

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