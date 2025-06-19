Лацио продлил контракт с опытным полузащитником
Матиас Весино заключил новый договор с римским клубом.
Лацио объявил о продлении контракта с уругвайским полузащитником Матиасом Весино.
Как сообщает официальный сайт "бьянкочелести", новый договор клуба с 33-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Также соглашение предусматривает возможность его продления еще на один сезон - до лета 2027 года.
Весино выступает за Лацио с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провел в составе римской команды 29 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и пятью ассистами.
Напомним, что этим летом на пост главного тренера Лацио вернулся Маурицио Сарри.
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