Сарри официально вернулся в Лацио

Лацио объявил о подписании контракта с Маурицио Сарри.

66-летний специалист снова станет во главе римского клуба. Сарри получил контракт на два года с опцией продления еще на один.

Напомним, что ранее итальянец уже работал с Лацио с 2021 по 2024 год и был уволен весной прошлого года после серии поражений.

Прошедший же сезон римский клуб завершил на седьмом месте в Серии А и остался без еврокубков.

Ранее также в Ла Лиге назвали лучшего тренера.

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