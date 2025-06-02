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Футбол

Сарри официально вернулся в Лацио

Специалист получил двухлетний контракт.
Сегодня, 17:58       Автор: Андрей Безуглый
Маурицио Сарри / sslazio.it
Маурицио Сарри / sslazio.it

Лацио объявил о подписании контракта с Маурицио Сарри.

66-летний специалист снова станет во главе римского клуба. Сарри получил контракт на два года с опцией продления еще на один.

Напомним, что ранее итальянец уже работал с Лацио с 2021 по 2024 год и был уволен весной прошлого года после серии поражений.

Прошедший же сезон римский клуб завершил на седьмом месте в Серии А и остался без еврокубков.

Ранее также в Ла Лиге назвали лучшего тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Маурицио Сарри

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