Лацио - Милан 2:2: обзор матча и результат игры 12.09.2026
В субботу, 12 сентября, Лацио принимал на своем поле Милан в рамках четвертого тура итальянской Серии А.
Уступая по ходу поединка в два мяча, "россонери" все же сумели выровнять положение и завершили игру с ничейным результатом 2:2.
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Лацио лучше провел первый тайм и обеспечил себе к перерыву преимущество в два гола. Римская команда открыла счет в матче на десятой минуте усилиями Маттео Канчелльери, который на дальней замкнул прострел с левого края штрафной. Ближе концу тайма хозяева поля удвоили результат, когда Тиджани Нослин добил в сетку отскок от перекладины.
Тем не менее во второй половине встречи Милан завладел инициативой и сумел переломить ход противостояния, вырвав ничью.
Героем в составе "россонери" стал новичок команды Диегу Морейра, который вышел на замену после перерыва и в середине тайма за две минуты оформил дубль. На 65-й минуте Кристиан Пулишич навесил с правого края штрафной на дальнюю, а бельгийский вингер слета отправил мяч в ворота с острого угла. Спустя две минуты Адриен Рабио сбросил под удар Морейре, а тот с линии штрафной успешно пробил низом в правый угол.
Лацио в четырех проведенных матчах набрал десять очков и поднялся на вершину турнирной таблицы Серии А. Милан с восемью баллами расположился на четвертой позиции.
Статистика матча Лацио - Милан 4-го тура чемпионата Италии
Лацио - Милан 2:2
Голы: Канчелльери, 10, Нослин, 39 - Морейра, 65, 67
Ожидаемые голы (xG): 2.06 - 1.10
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 8 - 16
Удары в створ: 6 - 7
Угловые: 2 - 5
Фолы: 15 - 14
Лацио: Мандас, Флориани Муссолини (Лаццари, 84), Шутало (Лейте, 84), Провстгор, Тавареш, Белахьян, Тейлор (Гудмундссон, 74), Фраттези, Канчельери (Исаксен, 59), Нослин (Пинамонти, 58), Дзакканьи.
Милан: Меньян, Хила, Де Винтер, Павлович, Чуквуэзе, Модрич (Муса, 46), Рабио, Эступиньян (Морейра, 46), Лофтус-Чик (Пулишич, 46), Сиссе (Хатчинсон, 77), Рамуш (Камарда 85).
Предупреждения: Белахьян, Дзакканьи - Пулишич, Павлович, Хила.
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