Ярмолюк отличился вторым в сезоне результативным действием за Брентфорд
В субботу, 12 сентября, Брентфорд встречался в гостях с Борнмутом в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги и завершил матч ничьей 2:2.
В этом поединке украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе и помог своей команде открыть счет в матче, записав себе в актив результативную передачу.
Читай также: Де Дзерби - о Мудрике: Глупая травма
На 34-й минуте украинец подхватил мяч на правом фланге и выполнил подачу в штрафную, а Кевин Шаде ударом головой поразил ворота соперника.
Для Ярмолюка этот ассист стал вторым результатным действием в текущем сезоне в пяти поединках. Ранее украинский хавбек отличился также голевой передачей в матче Кубка английской лиги с Бирмингемом (6:1).
Напомним, что в другом матче четвертого тура АПЛ Челси избежал поражения в игре с Халл Сити.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!