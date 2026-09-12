Ярмолюк отличился вторым в сезоне результативным действием за Брентфорд

Украинец впервые вышел в старте и записал на свой счет ассист в поединке с Борнмутом.

В субботу, 12 сентября, Брентфорд встречался в гостях с Борнмутом в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги и завершил матч ничьей 2:2.

В этом поединке украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе и помог своей команде открыть счет в матче, записав себе в актив результативную передачу.

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На 34-й минуте украинец подхватил мяч на правом фланге и выполнил подачу в штрафную, а Кевин Шаде ударом головой поразил ворота соперника.

Для Ярмолюка этот ассист стал вторым результатным действием в текущем сезоне в пяти поединках. Ранее украинский хавбек отличился также голевой передачей в матче Кубка английской лиги с Бирмингемом (6:1).

Напомним, что в другом матче четвертого тура АПЛ Челси избежал поражения в игре с Халл Сити.

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