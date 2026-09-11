iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игрок клуба АПЛ попал в жуткую автомобильную аварию

Машина перевернулась на крышу, однако вингеру Халл Сити посчастливилось избежать травм.
Сегодня, 14:50       Автор: Игорь Мищук
Сорба Томас / Getty Images
Сорба Томас / Getty Images

Новичок Халл Сити, валлийский вингер Сорба Томас попал в автомобильную аварию.

Как сообщает BBC, ДТП с участием 27-летнего игрока случилось в пятницу, 11 сентября, вблизи тренировочной базы клуба в Коттингеме.

На опубликованных фото видно, что серый Land Rover Defender, на котором передвигался Томас, перевернулся на крышу, а стекла машины были разбиты. Тем не менее, отмечается, что футболисту удалось избежать травм.

Местная полиция сообщила, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы и ведутся следственные действия.

Халл Сити после инцидента также подтвердил, что игрок не пострадал.

"Мы с облегчением подтверждаем, что Сорба Томас не пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия неподалеку от клубной тренировочной базы в Коттингеме. Клубу известно о фотографиях автомобиля Сорбы, распространяемых в социальных сетях. Мы хотим заверить болельщиков, что он не получил никаких травм и выбрался из машины совершенно невредимым", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Томас перешел в Халл Сити из Сток Сити под конец летнего трансферного окна, подписав с новым клубом контракт до июня 2030 года. В составе "тигров" вингер уже успел провести два матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Халл Сити

Статьи по теме

Мудрик дебютировал за Тоттенхэм Мудрик дебютировал за Тоттенхэм
Эвертон с Миколенко спасся от поражения в матче с Борнмутом Эвертон с Миколенко спасся от поражения в матче с Борнмутом
NCAA разрешила Коваль сменить клуб NCAA разрешила Коваль сменить клуб
УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, матчи Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк выбила "нейтралку" в третьем круге US Open-2026
просмотров

Последние новости

Баскетбол16:25
NCAA разрешила Коваль сменить клуб
Украина15:55
УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом
Формула 115:50
Гран-при Испании: пилоты Мерседес стали лучшими в первой практике
Украина15:22
Карпаты одержали гостевую победу над Колосом на старте тура УПЛ
Европа14:50
Игрок клуба АПЛ попал в жуткую автомобильную аварию
Европа13:51
Ньюкасл продлил контракт с ключевым защитником
Бокс12:59
Кабайелу подобрали соперника для дебютной защиты титула
Лига Чемпионов12:36
"Справедливый результат": Тренер ПСВ подвел итоги матча с Шахтером
Лига Чемпионов11:42
Шахтер вышел на матч Лиги чемпионов самым молодым составом среди всех участников первого тура
Бокс10:55
Фьюри - Джошуа: названы новые дата и место проведения боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK