Игрок клуба АПЛ попал в жуткую автомобильную аварию
Новичок Халл Сити, валлийский вингер Сорба Томас попал в автомобильную аварию.
Как сообщает BBC, ДТП с участием 27-летнего игрока случилось в пятницу, 11 сентября, вблизи тренировочной базы клуба в Коттингеме.
На опубликованных фото видно, что серый Land Rover Defender, на котором передвигался Томас, перевернулся на крышу, а стекла машины были разбиты. Тем не менее, отмечается, что футболисту удалось избежать травм.
Местная полиция сообщила, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы и ведутся следственные действия.
Hoping Sorba Thomas is okay. 🤞🏼#HCAFC pic.twitter.com/WOO0IKREgz— Hull City News ⚫️🟠 (@HullCityStats) September 11, 2026
Халл Сити после инцидента также подтвердил, что игрок не пострадал.
"Мы с облегчением подтверждаем, что Сорба Томас не пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия неподалеку от клубной тренировочной базы в Коттингеме. Клубу известно о фотографиях автомобиля Сорбы, распространяемых в социальных сетях. Мы хотим заверить болельщиков, что он не получил никаких травм и выбрался из машины совершенно невредимым", - говорится в заявлении клуба.
We are relieved to confirm that Sorba Thomas is unharmed following a road traffic accident near to the club’s Cottingham training ground.— Hull City (@HullCity) September 11, 2026
The club is aware of images of Sorba’s car circulating on social media and can reassure supporters that he has sustained no injuries and… pic.twitter.com/tiEoj9leyv
Напомним, что Томас перешел в Халл Сити из Сток Сити под конец летнего трансферного окна, подписав с новым клубом контракт до июня 2030 года. В составе "тигров" вингер уже успел провести два матча.
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