Игрок клуба АПЛ попал в жуткую автомобильную аварию

Машина перевернулась на крышу, однако вингеру Халл Сити посчастливилось избежать травм.

Новичок Халл Сити, валлийский вингер Сорба Томас попал в автомобильную аварию.

Как сообщает BBC, ДТП с участием 27-летнего игрока случилось в пятницу, 11 сентября, вблизи тренировочной базы клуба в Коттингеме.

На опубликованных фото видно, что серый Land Rover Defender, на котором передвигался Томас, перевернулся на крышу, а стекла машины были разбиты. Тем не менее, отмечается, что футболисту удалось избежать травм.

Местная полиция сообщила, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы и ведутся следственные действия.

Халл Сити после инцидента также подтвердил, что игрок не пострадал.

"Мы с облегчением подтверждаем, что Сорба Томас не пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия неподалеку от клубной тренировочной базы в Коттингеме. Клубу известно о фотографиях автомобиля Сорбы, распространяемых в социальных сетях. Мы хотим заверить болельщиков, что он не получил никаких травм и выбрался из машины совершенно невредимым", - говорится в заявлении клуба.

We are relieved to confirm that Sorba Thomas is unharmed following a road traffic accident near to the club’s Cottingham training ground.



The club is aware of images of Sorba’s car circulating on social media and can reassure supporters that he has sustained no injuries and… pic.twitter.com/tiEoj9leyv — Hull City (@HullCity) September 11, 2026

Напомним, что Томас перешел в Халл Сити из Сток Сити под конец летнего трансферного окна, подписав с новым клубом контракт до июня 2030 года. В составе "тигров" вингер уже успел провести два матча.

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