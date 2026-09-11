Колос - Карпаты 0:2: обзор матча и результат игры 11.09.2026

В пятницу, 11 сентября, Колос домашним матчем с Карпатами открыл шестой тур украинской Премьер-лиги.

Соперники через неделю встретятся в 1/16 финала Кубка Украины, а победителем из противостояния в чемпионате вышла львовская команда, обыграв коваливцев со счетом 2:0.

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Колос в начале встречи контролировал мяч, однако именно Карпатам удалось повести в матче уже на девятой минуте усилиями Назария Русина. Нападающий "зелено-белых" перехватил мяч после неудачного приема Эдуарда Козика перед своей штрафной, выбежал один на один с голкипером и сильно пробил под перекладину.

Результат львовская команда удвоила на 20-й минуте, организовав контратаку. Русин прострелил с левого фланга в штрафную, Роман Вантух отдал от лицевой на Жозефа Сери, а тот с первой попытки пробил в стойку, однако затем сам же в падении добил мяч в сетку.

В начале второго тайма Аринальдо Ррапай попытался сократить отставание, но с его ударом под перекладину справился Роман Мысак. Все же в дальнейшем Карпаты были намного ближе к тому, чтобы увеличить свое преимущество, однако после ударов Русина, Феллипе, Хоакина Сифуэнтеса Колос либо выручал голкипер Валентин Моргун, либо помогал каркас ворот.

Карпаты в шести сыгранных матчах набрали 13 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице УПЛ, опережая на один балл Полесье и Шахтер, которые свои поединки тура проведут позже.

Колос расположился на 15-й позиции, имея в своем активе два пункта после пяти проведенных матчей.

Статистика матча Колос - Карпаты 6-го тура чемпионата Украины

Колос - Карпаты 0:2

Голы: Русин, 9, Сери, 20

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 17 - 19

Удары в створ: 7 - 9

Угловые: 4 - 6

Фолы: 13 - 9

Колос: Моргун - Понедельник, Козик (Денисенко, 77), Гончаренко, Цуриков - Демченко (Хрипчук, 46), Теллес, Ррапай (Касалла, 69) - Кане (Ндукве, 60), Тахири (Климчук, 46), Салабай.

Карпаты: Мысак - Иван, Бабогло, Педрозу, Вантух - Чачуа (Эрики, 90+2), Моха, Феллипе (Сапуга, 75) - Алькайн (Мирошниченко, 75), Сери (Сифуэнтес, 56), Русин (Карабин, 90+2).

Предупреждения: Салабай, Тахири, Ндукве - Бабогло, Чачуа, Русин.

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