Шахтер вышел на матч Лиги чемпионов самым молодым составом среди всех участников первого тура

Средний возраст стартовой одиннадцатки "горняков" против ПСВ составил 24 года.

Шахтер установил интересное достижение в гостевом матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (1:1).

Как сообщает Тransfermarkt, стартовый состав "горняков" стал самым молодым среди всех команд в первом туре еврокубкового турнира.

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Средний возраст футболистов Шахтера, которые с первых минут играли против ПСВ, составил 24,0 года.

Далее по этому показателю оказались стартовые одиннадцатки Славии (24,4 года), Ланса (24,6), Фейенорда (24,8), Комо (25,3), Лейпцига (25,4), ЛАСК (25,6), Манчестер Сити (25,7), Порту (25,8) и Спортинга (25,8).

В то же время в первом туре Лиги чемпионов самым возрастным составом на матч с Арсеналом (0:1) вышел Наполи - 29,2 года. Далее идут Фенербахче (29,1), Бавария (29,0), АЕК (28,9) и Бетис (28,9).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

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