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Фьюри - Джошуа: названы новые дата и место проведения боя

Поединок может состояться в Великобритании, но не на стадионе Уэмбли.
Сегодня, 10:55       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Инсайдер Дэн Рафаэль поделился последними подробностями по поводу организации боя между двумя бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Команда Эй Джея ранее настаивала на проведении поединка в Великобритании, ссылаясь на изначальные условия контракта и рассчитывая устроить боксерское шоу на стадионе Уэмбли в Лондоне. Однако организаторы в свою очередь пытались перенести бой в США - на арену Madison Square Garden в Нью-Йорке, из-за чего между сторонами возникли разногласия.

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Тем не менее, по информации источника, поединок все же может состояться в Великобритании, но не на Уэмбли. Потенциальным фаворитом для проведения вечера бокса сейчас является арена Principality Stadium в столице Уэльса Кардиффе.

Новой же датой боя может стать 28 ноября, а не 20 ноября, как планировалось ранее.

"По словам источников, вовлеченных в процесс, есть высокая вероятность, что бой Джошуа - Фьюри все-таки пройдет в Великобритании - на стадионе Principality в Кардиффе, Уэльс, 28 ноября. Арена вмещает более 80 тысяч зрителей и оснащена раздвижной крышей.

На вопрос, устраивает ли Netflix такой вариант, один из источников ответил: "Думаю, их это устраивает". Что бы ни произошло, ситуацию должны окончательно решить в течение следующих нескольких дней", - написал Рафаэль в сети X.

Ранее промоутер Джошуа объяснил, почему они настаивают на проведении боя с Фьюри в Великобритании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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