"Не могу заставить труса драться": Фьюри обвинил Джошуа в нежелании принимать бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что усомнился в возможности организовать бой с Энтони Джошуа.

Британский боксер обвинил своего потенциального соперника в том, что тот не хочет выходить против него в ринг.

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"Факт в том, что ты не хочешь драться. Ведь если бы хотел, то был бы готов пошуметь, как я. Тайсон Фьюри уже тысячу раз сказал, что подерется где угодно, это вообще не проблема. Турки Аль аш-Шейх заплатил тебе десятки миллионов долларов, чтобы ты подрался, а ты до сих пор ведешь себя как маленькая с*чка. Что есть, то есть. Я ничего не могу поделать. Я не могу заставить труса драться, правда?

Если бы Эй Джей хоть немного был мужиком, он бы подвинул в сторону эту сосиску Эдди Хирна, вышел и подрался. Но, конечно же, он не мужик. Я точно могу сказать, что не буду ждать сосиску, которую наглухо нокаутировал Даниэль Дюбуа. Я десять лет ждал этого боя, каждый раз я был готов. Я не собираюсь в 38 лет тратить свои последние годы на чудака, который не хочет драться. Так что я двигаюсь дальше.

Есть ряд чемпионов мира, которые хотят драться и заработать. Поэтому я настучу им. Это ни к чему не приведет. Как всегда, спустя десять лет мы все еще сидим в той же лодке. Нас по-прежнему тормозит трепло, полный кусок д*рьма", - сказал Фьюри у себя в Instagram.

Ранее сообщалось, что WBC готов санкционировать бой Фьюри - Джошуа как финальный элиминатор.

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