Ла Лига-2026/27, анонс тура №4: Реал в Севилье, Валенсия попробует не опозориться

Мадридский Реал и Барселона начали новый сезон вообще без сюрпризов, побеждая всех своих соперников.

Наступает новая неделя и новые испытания для испанских грандов. Продолжат ли они свои победные серии?

Бетис – Реал Мадрид

4 сентября | 22:00 | Ла Картуха, Севилья

Под руководством Жозе Моуринью мадридский Реал начал новый чемпионат Испании довольно удачно. Три матча – три победы, причем команда сейчас идет второй в турнирной таблице.

Однако следующий соперник, возможно, относится к категории более сильных команд, чем те, с которыми Реал встречался до этого.

Бетис также стартовал с двух побед в двух турах, но на прошлой неделе провел очень интересный и богатый на голы матч против Леванте, в котором уступил со счетом 2:5.

Тем не менее мадридский Реал остается фаворитом этого противостояния, несмотря на результаты Бетиса, который, напомним, продолжает готовиться также и к выступлениям в Лиге чемпионов, что с клубом случается не так часто. Сейчас Бетис имеет шесть очков и занимает седьмую строчку.

Эксперты BETKING ожидают результативного футбола: тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 1,96, а тотал меньше 3,5 – 1,85.

Атлетик – Атлетико

5 сентября | 17:15 | Сан-Мамес, Бильбао

Атлетик из Бильбао начал сезон с двух поражений от Севильи и Барселоны, но в третьем туре в матче против Сельты баски сумели победить и набрать свои первые очки в новом сезоне. Сейчас в активе команды три балла.

В четвертом туре их ждет еще одно очень непростое испытание – поединок против мадридского Атлетико, который хоть и потерял очки в одном матче, но в двух других одержал достаточно уверенные победы.

Сейчас выше команды Диего Симеоне в турнирной таблице находятся только Барселона и Реал Мадрид. Атлетико имеет семь очков после трех туров.

Нельзя сказать, что у команды из Бильбао нет шансов в этом поединке, ведь на своем поле баски могут обыграть кого угодно. Все же на бумаге фаворитом этого противостояния выглядит именно Атлетико.

В линии BETKING на победу Атлетика предлагают коэффициент 3,00, ничья оценивается в 3,40, а успех мадридского Атлетико – в 2,36.

Райо Вальекано – Расинг С.

5 сентября | 19:30 | Кампо де Футбол де Вальекас, Мадрид

Райо Вальекано после трех туров имеет одно очко и занимает 18-е место, тогда как Расинг в предыдущем поединке одержал свою первую победу в сезоне и сейчас входит в топ-10. У Расинга четыре очка после трех матчей.

Фаворитом этого матча все же является Вальекано, несмотря на предыдущие достижения соперника.

Букмекеры BETKING также отдают предпочтение хозяевам: победа Райо Вальекано имеет коэффициент 2,28, ничья – 3,33, а успех Расинга – 3,10.

Вильярреал – Депортиво

5 сентября | 22:00 | Ла Серамика, Вильярреал

Вильярреал начал нынешний чемпионат далеко не лучшим образом. В первых двух турах команда сыграла вничью, но в третьем матче несколько неожиданно уступила Алавесу.

Теперь «желтая субмарина» занимает лишь 15-ю строчку в турнирной таблице, имея два очка после трех матчей.

У Депортиво также был старт с двух ничейных результатов подряд, но на прошлой неделе команда дома сумела одолеть Валенсию и на данном этапе сезона войти в топ-10 таблицы. Депортиво сейчас восьмой с пятью очками.

По оценкам BETKING, обе команды имеют неплохие шансы отличиться: коэффициент на «да» составляет 1,86, а на «нет» – 1,95.

Валенсия – Барселона

6 сентября | 17:15 | Месталья, Валенсия

Учитывая результаты на старте сезона у Валенсии и Барселоны, никакой интриги в их очном противостоянии ожидать не стоит.

Валенсия начала ужасно: нулевая ничья против Сельты, а затем два поражения подряд в матчах с Бетисом и Депортиво. Один гол, забитый за три матча.

Тогда как Барселона просто уничтожает своих оппонентов на старте, забив 12 голов в трех матчах. Каталонцы выиграли все три поединка и возглавляют турнирную таблицу.

Ожидаем, что и в этом поединке голов будет достаточно много. Рафинья уже забил пять, Фермин и Ямаль также находятся в отличной форме, а в команде есть кому еще и выстрелить!

На сайте BETKING тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 1,95, тогда как на тотал меньше 3,5 дают 1,80.

Алавес – Осасуна

6 сентября | 19:30 | Мендисорроса, Витория-Гастейс

Несколько неожиданно Алавес входит в топ-5 турнирной таблицы Ла Лиги после трех туров, имея в своем активе семь очков.

Однако и Осасуна также находится в этом топ-5, имея те же семь баллов. Выше них находятся только три гранда испанского футбола – Барселона, Реал Мадрид и Атлетико.

В очном противостоянии специалисты дают больше шансов на победу домашнему коллективу. Хотя Алавес и не побеждал Осасуну дома уже очень давно, еще с 2018 года.

Эксперты BETKING ожидают, что команды могут обменяться голами: коэффициент на «да» составляет 2,15, а на «нет» – 1,66.

Малага – Леванте

6 сентября | 19:30 | Ла Росаледа, Малага

После довольно неубедительного старта сезона, где Леванте в двух матчах набрал одно очко и не забил ни одного гола, в третьем туре их прорвало – они обыграли Бетис со счетом 5:2.

Теперь же они встретятся с последней командой чемпионата Малагой, которая проиграла двум мадридским грандам и сыграла вничью с Депортиво. Сейчас Малага имеет лишь одно очко после трех туров и находится на последнем месте.

И тем не менее эксперты считают именно Малагу фаворитом этого противостояния.

Букмекеры BETKING соглашаются с таким прогнозом: победа Малаги оценивается в 2,45, ничья – в 3,25, а успех Леванте – в 2,90.

Эспаньол – Севилья

6 сентября | 22:00 | RCDE Стэдиум, Барселона

Эспаньол в первом туре одержал разгромную победу, но после этого сыграл с мадридским Реалом и Реал Сосьедадом и в обоих матчах уступил. Сейчас команда занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице.

Их следующим соперником станет Севилья, которая также выиграла первые два матча, но на прошлой неделе уступила мадридскому Атлетико. Сейчас севильцы опережают Эспаньол в таблице и занимают шестое место.

Однако, несмотря на такие результаты Севильи, среди специалистов именно в этом поединке ее не считают фаворитом.

В линии BETKING фаворитом считается Эспаньол: на победу хозяев дают 2,20, ничья оценивается в 3,20, а успех Севильи – в 3,40.

Хетафе – Сельта Виго

7 сентября | 20:00 | Колисеум, Хетафе

В турнирной таблице Хетафе и Сельта находятся совсем рядом, хотя у Хетафе и на два очка больше. Мадридцы выиграли один матч, проиграв два других, а Сельта к двум поражениям добавила ничейный результат в первом туре.

На бумаге небольшое преимущество здесь у Хетафе. Кроме того, можно ожидать, что хотя бы одну команду здесь «прорвет», ведь забили они в этом сезоне всего по одному голу.

По оценкам BETKING, в этом матче стоит ожидать как минимум два гола: тотал больше 1,5 имеет коэффициент 1,62, а тотал меньше 1,5 – 2,25.

Эльче – Реал Сосьедад

7 сентября | 22:30 | Мартинес Валеро, Эльче

В первом туре Эльче сумел сыграть вничью, но в следующих двух матчах были поражения от Барселоны и Расинга. Сейчас команда имеет лишь одно очко и занимает 19-е место в турнирной таблице.

Теперь же Эльче попробует одержать первую победу в сезоне в домашнем матче против Реал Сосьедада, хотя преимущество на бумаге именно у гостевой команды.

Букмекеры BETKING ожидают, что обе команды могут забить: коэффициент на «да» составляет 1,64, тогда как на «нет» – 2,20.

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