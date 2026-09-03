Динамо усилилось 21-летним вингером Кеассе Ба из швейцарской Лозанны

Футбольный клуб Динамо Киев подписал пятилетнее соглашение с 21-летним нападающим Кеассе Ба. Ивуарийский вингер уже официально присоединился к команде и готов дебютировать за бело-синих. Новичок выбрал для выступлений футболку с сорок вторым номером.

Профессиональный путь Кеассе Ба начинал на родине, откуда в феврале 2025 года перебрался в армянский клуб Арарат. За новую команду он отыграл двенадцать матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.

В июле 2025 года игрок пошел на повышение, присоединившись к швейцарскому коллективу Лозанна Уши. В Швейцарии он закрепился в основе и суммарно провел сорок четыре поединка, записав в свой актив двенадцать голов и пять результативных передач. При этом старт текущего сезона выдался для ивуарийца мощным — всего в пяти стартовых играх он успел забить четыре мяча и отдать одну голевую передачу.

Также Динамо подписало хавбека, которого просматривали Челси и еще три европейских клуба.

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